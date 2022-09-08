شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان وزوجته يخطفا الأنظار فى مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما يعتبر الثنائى هيو جاكمان وزوجته من أبرز الثنائيات حول العالم لما لهما من كاريزما تميز الثنائى في أي مناسبة يظهرا بها، مثلما حصل مؤخراً مع ظهورهما الأخير في العرض الخاص لفيلمThe Son ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي.

هيو جاكمان وزوجته لم يفوتا تلك المناسبة من أجل التقاط الصور التذكارية للثنائى، والتي عكست علاقتهما الرومانسية المميزة للغاية.



هيو جاكمان مع زوجته

فيلم THE SON وهو من بطولة هيو جاكمان ولورا ديرن وفانيسا كيربى وأنتونى هوبكنز، يدور الفيلم حول رجل يدعى بيتر يعيش حياة مليئة بالزخم مع شريكته وطفلهما، ولكن تتحول حياته إلى حالة من الفوضى عندما تظهر زوجته السابقة مع ابنهما المراهق.



هيو جاكمان وزوجته

فيما ينافس بالمهرجان أيضا فيلم the whale والذي يشهد عودة بريندان فريزر، وهو فيلم الدراما لدارين ارونوفسكى مخرج فيلم Mother الشهير، ويلعب فريزر دور رجل يعانى من السمنة، ويكافح من أجل إعادة التواصل مع ابنته البالغة من العمر 17عاما.

وفي سياق متصل أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي عن استضافة اليوم الأوكراني في الثامن من سبتمبر وهذا ضمن مبادرة المهرجان في دورته الـ 79، ومن المقرر أن يتحدث خلال المهرجان السفير الأوكراني في إيطاليا ياروسلف ميلنكي المسؤول عن المؤسسة الوطنية للأفلام في أوكرانيا ومارينا كيدرشيك، مخرجة فيلم " Luxembourg Luxembourg " والذي ينافس خلال المهرجان وآخرين.