فن ومشاهير

هيو جاكمان وزوجته يخطفا الأنظار فى مهرجان فينيسيا

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القاهرة - سامية سيد - دوماً ما يعتبر الثنائى هيو جاكمان وزوجته من أبرز الثنائيات حول العالم لما لهما من كاريزما تميز الثنائى في أي مناسبة يظهرا بها، مثلما حصل مؤخراً مع ظهورهما الأخير في العرض الخاص لفيلمThe Son  ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي.

هيو جاكمان وزوجته لم يفوتا تلك المناسبة من أجل التقاط الصور التذكارية للثنائى، والتي عكست علاقتهما الرومانسية المميزة للغاية.

 

هيو جاكمان مع زوجته
هيو جاكمان مع زوجته

 

فيلم THE SON  وهو من بطولة هيو جاكمان ولورا ديرن وفانيسا كيربى وأنتونى هوبكنز، يدور الفيلم حول رجل يدعى بيتر يعيش حياة مليئة بالزخم مع شريكته وطفلهما، ولكن تتحول حياته إلى حالة من الفوضى عندما تظهر زوجته السابقة مع ابنهما المراهق.

 

هيو جاكمان وزوجته
هيو جاكمان وزوجته

فيما ينافس بالمهرجان أيضا فيلم the whale والذي يشهد عودة بريندان فريزر، وهو فيلم الدراما لدارين ارونوفسكى مخرج فيلم Mother الشهير، ويلعب فريزر دور رجل يعانى من السمنة، ويكافح من أجل إعادة التواصل مع ابنته البالغة من العمر 17عاما.

وفي سياق متصل أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي عن استضافة اليوم الأوكراني في الثامن من سبتمبر وهذا ضمن مبادرة المهرجان في دورته الـ 79، ومن المقرر أن يتحدث خلال المهرجان السفير الأوكراني في إيطاليا ياروسلف ميلنكي  المسؤول عن المؤسسة الوطنية للأفلام في أوكرانيا ومارينا كيدرشيك، مخرجة فيلم " Luxembourg  Luxembourg " والذي ينافس خلال المهرجان وآخرين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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