شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جورج كلونى برفقة زوجته فى حفلة ما بعد العرض الخاص لـ Ticket To Paradise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت المحامية الحقوقية أمل كلونى رائعة الجمال بينما توجهت هى وزوجها النجم العالمى جورج كلونى إلى حفلة ما بعد العرض الخاص لفيلمه الجديد Ticket To Paradise فى وسط لندن يوم الأربعاء، وحسب ما نشر موقع الديلى ميل ارتدى الزوجان ، اللذان تزوجا فى عام 2014 ، ملابس أكثر راحة بعد ارتدائهما ملابس رسمية على السجادة الحمراء فى وقت مبكر من المساء ، ثم ظهرا وهما يغادرا فندقهما الفاخر يدا بيد.



جورج كلوني وأمل علم الدين

وارتدت أمل ، 44 سنة ، فستانًا قصيرًا أصفر كانارى مزين بالترتر، مع حذاء كعب عالى وحقيبة يد ذهبية، أما جورج فقد ارتدى بنطلون جينز مع تيشيرت اسود وجاكت من نفس اللون.



أمل علم الدين تمسك يد زوجها

وعلى جانب آخر بدا النجم العالمى جورج كلونى لطيفًا كما كان من قبل عندما وصل إلى للعرض الخاص لفيلمه Ticket to Paradise فى لندن أمس الأربعاء، مع زوجته أمل علم الدين، والنجمة العالمية جوليا روبرتس، وحسب ما نشر موقع الديلى ميل ظهر الممثل البالغ من العمر61 عامًا وهو يقف لالتقاط الصور ببدلة زرقاء داكنة من ثلاث قطع وقميصًا أبيض مفتوح الياقة.



جورج كلونى وأمل علم الدين بعد الحفل

فى حين بدت أمل بفستان مذهل باللون الأخضر الفاتح، المزين بالخرز المتلألئ، كما ارتدت زوج من الكعب العالى اللامع، وأمسكت بيدها حقيبة يد ذهبية صغيرة، وأكملت مظهرها بأحمر شفاه كلاسيكى وأقراط مرصعة بالألماس.

وانضم الزوجان الوسيمان إلى جوليا روبرتس على السجادة الحمراء، وهى النجمة المشاركة لجورج فى الفيلم وصديقته منذ فترة طويلة ترجع لـ 21 عامًا، منذ أن تألقا معا فى عام 2001، بفيلم Ocean's Eleven.