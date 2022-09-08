شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بالدوين وكيندال جينير يواسيا كاميلا بعد انفصالها عن ليوناردو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كلاً من كيندال جينير وهايلى بالدوين زوجة جاستين بيبر على دعم صديقتهما كاميلا مورنو، وذلك بعد انفصال الأخيرة عن محبوبها السابق ليوناردو دى كابريو عقب 4 أعوام من الارتباط كانا فيه من أبرز الثنائيات حول العالم قبل صدمة الجميع بالانفصال المفاجئ.

كاميلا مورنو بدت قوية خلال الصور التي نشرتها المواقع العالمية، وتحديداً موقع الديلي ميل خلال تقريره الأخير المدعم بالصور، والذى أظهر الثلاثى هايلى وكيندال وكاميلا تتوسطهما إذ بدوا وكأنهما يواسيا الأخيرة.

هايلى وكيندال وكاميلا

من ناحية أخرى وفور حدوث الانفصال ارتبط اسم ليوناردو دي كابريو بتقارير وأخبار تشير إلى ارتباطه من جديد وعدم انتظاره لوقت طويل يبقى فيه عازب بعد انفصاله عن صديقته السابقة كاميلا مورنو، إذ أشارت عدة تقارير إلى أن ليوناردو دي كابريو يرتبط خلال الفترة الحالية بعلاقة حب مع عارضة الأزياء الشهيرة جيجى حديد، .. بل وذهبت بعض الأخبار إلى أنهما يتواصلا منذ فترة طويلة وعلى وفاق وتفاهم تام.



كاميلا تتوسط هايلى بالدوين وكيندال جينير

Life & Style وعدة مواقع أخرى أكدت الخبر، وأوضحت ان ليوناردو لن يبقى عازبا لفترة طويلة كعادته، وتلك المرة ستكون صديقته مفاجأة للجميع لما تحظي به من شهرة واسعة، سواء في مجالها أوعلى وسائل التواصل، مؤكدين أنه ليوناردو وجد ضالته في جيجي حديد.