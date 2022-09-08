شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت متهم بسرقة 250 مليون دولار من أنجلينا جولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا النجم العالمى براد بيت فى حالة معنوية عالية خلال الدورة الـ 79 لمهرجان البندقية السينمائى الدولى، وذلك وسط أخبار تؤكد أن زوجته السابقة النجمية العالمية أنجلينا جولى رفعت عليه دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار بدعوى أنه "سرق" شركة النبيذ الفرنسية الخاصة بهم.



براد بيت وانجلينا جولي

وكانت عدسات المصورين قد رصدت الممثل براد بيت البالغ من العمر 58 عاما ببدلة برتقالية وكاب أبيض مع حقيبة جيتارعلى ظهره، وهو يصعد على متن طائرة خاصة برفقة أصدقائه وذلك بالتزامن مع أزمة مع أم أولاده أنجلينا جولى.

وكان الثنائى براد بيت وأنجلينا جولى قد انفصلا بعد تدخل مكتب التحقيقات، حيث فتح تحقيقا بشأن أحداث الخلاف التى حدثت بين الزوجين من شجار جسدى أثناء رحلتهم من فرنسا إلى لوس أنجلوس فى 14 من سبتمبر فى عام 2016 وعرضت الممثلة أنجلينا جولى صور لكدمات على يدها ومرفقها كجزء من التحقيق، وأضافت وفقا لما تناوله موقع ديلى ميل أنها أصيبت فى ظهرها أيضا بسبب ذلك الشجار.



براد بيت

وكانت قد تعرضت للتهديد من براد بيت هى وأبناءها عندما كانوا على متن الطائرة وهذا وفقا لما صرحت به لمكتب التحقيق، وفى 19 من سبتمبر لعام 2016 وقعت جولى ورقة طلاقها من براد بيت بعد علاقة دامت 11عاما وزواج دام عامين وبعدها بدأت معركة الحضانة الخاصة بأطفالها.

وصرح الممثل أن لديه مشاكل مع الكحول لكنه لم يسئ لأى من أطفاله جسديا وكان هذا عكس ما قالته جولى حيث أن اطفالها قد تعرضوا لصدمة نفسية بسبب ما تعرضه له من أذى جسدى بسبب براد بيت.

وارتبط كل من الممثل براد بيت و الممثلة أنجلينا جولى فى عام 2005عندما انفصل براد بيت عن زوجته جينيفر أنيستون وعقد قران الاثنين فى عام 2014 فى فرنسا، ورغم كونهم اصبحوا عازبين أمام القانون إلا أن مشكلة الحضانة لم تنتهي.