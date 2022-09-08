شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيج يرحب بابنته الثالثة والأولى من ريكو شيباتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الممثل العالمي نيكولاس كيج البالغ من العمر 58 عامًا، وزوجته ريكو شيباتا البالغة من العمر 27 عامًا، بطفلهما الأول معًا حيث أنجبت ريكو ابنة وسميت فرانشيسكا كوبولا كيج، في مستشفى في لوس أنجلوس أمس، حسبما ورد بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



نيكولاس كيدج وريكو شيباتا

وأكد الممثل الخبر لصحيفة "people "وطمأن جمهوره بأن "الأم وابنتها بخير"، و يكون هذا هو الطفل الأول لريكو والثالث لنيكولاس.

الممثل نيكولاس كيج لديه ابن ويستون كوبولا كيج البالغ من العمر31 عامًا ، من زوجته السابقة كريستينا فولتون، وابنه كال البالغ من العمر 16 عامًا من زوجته السابقة أليس كيم.



نيكولاس كيدج و زوجته

التقى نيكولا وريكو في اليابان عام 2020 عندما كان يصور فيلم "Sion Sono's Prisoners Of Ghostland"، حيث حصلت على دور في الفيلم وهي تلعب دور إحدى العارضات.

وتزوج الثنائى فى أحد الفنادق في فبراير 2021، وأكد نيكولاس خبر الزفاف بنفسه في تصريح لموقع ديلى ميل.

كان نيكولاس متزوجًا سابقًا من باتريشيا أركيت بين في (1995-2001) وليزا ماري بريسلي في (2002-2004) وأليس كيم في (2004-2016) وإريكا كويكي في (2019). تزوج كيج وكويكي لمدة 4 أيام في مارس 2019 .