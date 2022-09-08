شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين ينتهى من تصوير فيلم "ساندوتش عيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان سامح حسين، من تصوير فيلم "ساندوتش عيال" ويشاركه البطولة نور قدري، إيمان السيد، إبرام سمير، ومجموعة من الأطفال منهم الطفل منذر والطفل يوسف صلاح، وهو من إخراج هاني حمدي، إنتاج أحمد السبكي.

ويعود سامح حسين بفيلم "اللعب مع العيال" بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "عيش حياتك" والذي شارك في بطولته ساندى، إدوارد، سامية الطرابلسى، محمد نور، مها أبو عوف، ياسر الطوبجى، أحمد حلاوة، حمادة بركات، أحمد التهامى، حامد الشراب وتأليف وسام حامد وإخراج تامر بسيونى.

"اللعب مع العيال" يناقش مشاكل الآباء والأبناء في الحياة، ويشارك في بطولة الفيلم الطفل منذر والطفل يوسف صلاح.

ومن ناحية أخرى عرض الفنان سامح حسين مؤخرا مسرحيته "حلم جميل"، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، وذلك بعد أن اختتم عروضه على المسرح العائم بالمنيل فى يوليو الماضى.

كانت المسرحية عرضت فى عدة محافظات بوجه قبلى ووجده بحرى ضمن برنامج وخطة "المواجهة والتجوال" وهو مشروع يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.