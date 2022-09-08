بعد التنمر على ميرفت أمين.. توفيق عبدالحميد: "قررت عدم الظهور بالعكاز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان الكبير توفيق عبدالحميد على التعليقات السلبية والتنمر الذي طال النجمة الكبيرة ميرفت أمين بعد تداول صورة لها في عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق.

وكتب "عبدالحميد" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "بعد حالة التنمر على الفنانة ميرفت أمين، دون مراعاة لمناسبة الظهور ولعوامل الزمن التي لن يفلت منها أحد، قررت عدم الظهور بالعكاز في أي مناسبة عامة".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد علقوا بطريقة سلبية على صورة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين في عزءا المخرج علي عبدالخالق، وقد بدت عليها علامات التقدم في العمر.

ميرفت أمين تعتبر من أيقونات الجمال في السينما المصرية، قدمت خلال مسيرتها أعمالا هامة منها: "الحفيد"، "الأخوة الأعداء"، "أنف وثلاث عيون"، "أبي فوق الشجرة" وغيرها.