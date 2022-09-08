ألغى متابعتها وحذفت صورهم ..أزمات 100 يوم في حياة بوسي قبل أنباء إنفصالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"مبروك الرجوع للحلوين" تحت هذا العنوان تداول رواد مواقع التواصل صورة تجمع مصفف الشعر هشام ربيع، وزوجته الأولى خبيرة التجميل منة محمد، بالتزامن مع إلغاء"هشام" متابعة حساب زوجته الثانية المطربة بوسي، عبر موقع "إنستجرام".

المطربة بوسى، تصدرت تريند موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل، عقب تداول الصورة التي جمعت زوجها "هشام" وزوجته الأولى، بالتزامن مع حذف المطربة صورها مع زوجها، وألغاء الزوج متابعة حسابها في موقع ‘إنستجرام.

ومع تداول أنباء غير مؤكدة عن انفصال المطربة عن زوجها مصفف الشعر، بعد زواجهما في 22 مايو الماضي، نرصد بعض الجدل الذي أثير حول "بوسي" بعد زفافها إلى "هشام".

"هربانة مني" في اليوم التالي لزفاف المطربة بوسي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لها من الحفل، وظهرت هي في حالة غضب، وتتحدث إلى أحد الأشخاص فى الحفل، وتقول له "عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي.. أنا هربانة مني" ما دعاه لمحاولة تهدئتها.

هجوم سعد الصغير

في شهر يوليو، شن المطرب الشعبي سعد الصغير، هجوما على المطربة بوسي، بسبب عدم دعوته لحفل زفافها.

سعد، وجه رسالة إلى المطربة، وقال،: "في فرحك ماعزمتيش أي حد غير عم أحمد السبكى ومحمود الليثي وحمدي بدر، مش هقول أنا، مش أنت بوسي اللي نعرفها، إحنا بالنسبة ليها بيئة، وهي بقت في حته تانيه خالص، وماينفعش الناس دي تيجي فرحي".





وفاة والدها

يوم 7 أغسطس، توفي محمد شعبان، والد المطربة بوسي، عن عمر يناهز 77 عامًا متأثرًا بأمراض الشيخوخة.

وعقب الوفاة، حاصرت بوسي، اتهامات تجاهلها وفاة والدها، خاصة عقب تأكيده عند زفافها انتهاء الخلافات التي دامت سنوات بينهما.

زواج المطربة بوسي من مصفف الشعر هشام ربيع، هو الثاني لها، إذ طالبت بالخلع من زوجها الأول منظم الحفلات فطين سعيد، بعد تبادلهما البلاغات الرسمية، ووصول النزاع إلى ساحات المحاكم.