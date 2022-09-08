بوسي تلغي متابعة زوجها وتحذف صورهما بعد 3 أشهر على زواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة بوسي الجدل بحذف كل الصور التي تجمعها بزوجها مصفف الشعر الشهير هشام ربيع.

الأمر لم يتوقف عند هذا الأمر بل قامت بوسي أيضا بإلغاء متابعة زوجها عبر إنستجرام، وقام "ربيع" أيضا بإلغاء متابعتها.

وترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن انفصال بوسي وهشام ربيع، ولم تخرج المطربة لنفس أو تأكيد الشائعة، خاصة أن هناك أنباء ترددت عن عودة "هشام" لزوجته الأولى وتدعى "منة".

وكانت بوسي قد احتفلت بزفافها على مصفف الشعر هشام ربيع في 23 مايو الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجم الفن.

والشهر الماضي أعلن جيران والد بوسي وفاته المفاجئة داخل منزله، ولم تحضر بوسي جنازة أو عزاء والدها الراحل.