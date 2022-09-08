أثارت الجدل بصورة.. حقيقة خطوبة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيب الجدل بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وهي تمسك بيد أحد الأشخاص في لقطة رومانسية.

"نادين" علقت على الصورة قائلة: "لا حاجة لتعليق.. فقط ابقوا في الإنتظار".

بعدها علق الكثير من الجمهور على الصورة بأن "نادين" قد ارتبطت بالفنان السوري معتصم النهار، خاصة أنه قد أعلن انفصاله مؤخرا عن زوجته لين برنجكجي.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "هسه يطلع معتصم النهار"، "معتصم النهار صح؟"، "ألف مبروك حبيبتي أنا بقول إنه معتصم النهار"، "أكيد معتصم النهار".

بينما علق آخر: "إن شالله يكون قصي خولي"، وكتب أحدهم: "ألف مبروك الله يوفقك يارب".

وحسمت نادين نسيب نجيم الجدل بتعليقها الذي قالت فيه: "الناس يلي عم تذكر أسماء، بس بدي قول إنه غلط الموضوع أبعد من هيك بكتير وأكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني أخواتي يا جماعة".