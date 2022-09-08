إيساف يعلن خطوبته بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن خطوبته، ونشر صورة تجمعه مع عروسه دون الكشف عن أي تفاصيل.

وكتب إيساف: "تمت الخطوبة بحمد الله وربنا يبارك لينا جميعا، للهم اجعل حياتنا سعيدة برضاك وكرمك وسترك علينا وقدرني واجعلني أكون قد الأمانة المباركة دي.. إنتي غير الناس".

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة إيساف عبر خاصية التعليقات، أبرزهم: دنيا عبدالعزيز، نيفان صابر، أحمد بتشان، إسلام جمال، وآخرون.

ويستعد إيساف لطرح أغنية جديدة بعنوان "في حلاوة كده"، وهي من كلمات إسلام مونتي والجوكر، وألحان وتوزيع إسلام مونتي.