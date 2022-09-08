بعد 100 يوم زواج.. طلاق بوسي وهشام ربيع حديث السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الخميس 8 سبتمبر 2022 12:50 مساءً - حالة من الجدل الشديدة انتابت علاقة المطربة بوسي من مصفف الشعر هشام ربيع، والذي أعلنا زواجهما منذ 100 يوم، وذلك بعدما ظهر مشاكل بينهما تكهن البعض من خلالها أنهما انفصلا بشكل رسمي.

حيث ألغت المطربة الشعبية بوسي متابعة زوجها عبر «إنستجرام»، كما حذفت جميع الصور التي تجمعها به، وسط أنباء قوية بشأن انفصالهما بعد حوالي 4 أشهر من حفل زفافهما، وهو الحفل الذي شهد مشادة قوية صرحت خلالها قائلة «عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي».

الزوجة الأولى طرف في الأزمة:

الظاهر من الأمر هو عودة متابعة هشام ربيع لزوجته الأولى منة محمد، والتي أعادت متابعته من جديد، وسط تكهنات أنه عاد لها مرة أخرى، والتي كانت سببًا في عدم استمرار زواج بوسي التي كانت “جوازة” لم تتعدى الأربعة أشهر فقط، لم يكن الزوجين في حالة مشاكل بل على العكس كانوا أزواج سعداء على حد تصرفاتهم.

بوسي وهشام ربيع

أخر ظهور للثنائي معًا:

الجدير ذكره أن آخر ظهور لبوسي وهشام ربيع كان أثناء حفل الفنان مصطفى حجاج منذ ما يقرب من شهر بالساحل الشمالي، حينما احتفل حجاج بالمطربة الشعبية بوسي هي وزوجها هشام ربيع فى الظهور الأول لهما بعد الزواج واستدعاهما إلى المسرح، وقام بإهدائهما أغنيته الجديدة “حب مين” التى طرحها مؤخرًا، كما قام بتهنئتهما على الزواج، وتفاعل معه الجمهور الكبير الذي كان حاضرًا الحفل.

وأعلن الثنائي زواجهما في يوم 22 مايو 2022، حيث احتفلت بوسي بزفافها على هشام ربيع، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعى.

طلاق بوسي وهشام ربيع:

أنباء طلاق بوسي ازدادت بقوة بعد انتشار صورة لـ هشام ربيع مع زوجته الأولى، وتناول أخبار حول عودتهما، وهو الأمر الذي يبدو أنه تسبب في الانفصال وقيام بوسي بحذفه وحذف جميع الصور التي جمعتهما من حسابها بإنستجرام، لتزداد التكهنات حول اتخاذها قرار انفصالها عنه.

بوسي ترفض الرد على هاتفها

ولم تخرج المطربة بوسي، لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، ولم ترد أيضا على هاتفها للتوضيح، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع، وكذلك الأخير أيضًا.

وبتتبع حساب هشام ربيع عبر إنستجرام، اتضح أنه ألغى متابعة زوجته بوسي، في الوقت الذي قامت فيه زوجته الأولى «منة محمد» بإعادة متابعته مجددًا.

من هو هشام ربيع زوج بوسي المطربة؟

هشام ربيع زوج بوسي المطربة يعمل في مجال تصفيف الشعر حيث يملك واحدًا من أهم وأكبر صالونات الحلاقة الرجالي، وجمعته مع بوسي المطربة علاقة حب تكللت بالزواج، وذلك بعد أن انفصل عن زوجته الأولى وأم أولاده .

وتداول مستخدموا منصّات التواصل الاجتماعي صور و فيديوهات لحفل الزفاف الذي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الفنانين .

وفاة والد بوسي:

قبل شهر توفي والد بوسي الحاج محمد شعبان مصابًا بأمراض الشيخوخة التي كان يعاني منها، وتم دفنه بمقابر الأسرة، لكن بوسي لم تنعاه أو تعلن وفاته على أي من حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات من جانب الجمهور الذي طالبها بالدعاء لوالدها، وأنه بالموت تنتهي أي خلافات أو تقصير.

لكن بعد ذلك بأيام اتضح أن الفقيد صرح قبل وفاته بأيام بأن ابنته بوسي وزوجها تواصلا معه وأرسلا له مبلغا ماليا، في بادرة للصلح بينهما.

كانت أزمة المطربة بوسي ووالدها بدأت بعد انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل بدا فيه مريضًا يعاني من أمراض الشيخوخة ويعيش في شقة مهملة، كما ظهر في عدة برامج يشكو من عقوق ابنته له.

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