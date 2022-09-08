شكرا لقرائتكم خبر عن خروج والدة طارق لطفي من العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت والدة الفنان طارق لطفي من العناية المركزة بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها ودخلت على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إذ قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحمدلله والدتي خرجت من العناية المركزة ومازالت تتلقى العلاج، وأتمنى أن يدعو الجمهور لها".

يذكر أن الفنان طارق لطفى قدم فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام" الذي حقق نجاحًا كبيرا وقتها، وشارك فى بطولته كل من مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.

وحصل طارق لطفى مؤخرا على تكريم من المركز الكاثوليكى عن دوره فى مسلسل جزيرة غمام، في الاحتفالية التي أقامها المركز بحضور أبطاله، وأشار "لطفي" خلال الاحتفالية إلى أن شخصية خلدون التى قدمها خلال مسلسل جزيرة غمام كانت تحديا بالنسبة له ورمزا للشر، واحتار كثيرا فى تجسيد الشخصية الصعبة التى لاقت نجاحا كبيرا.

وتابع: "كنت خايف أتحدث مع الأشخاص في لوكيشن تصوير العمل بسبب عمق الشخصية، ومبسوط بالعمل مع الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوى".