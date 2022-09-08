شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبدالحميد: بعد صورة ميرفت أمين لن أظهر بالعكاز فى أى مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفنان توفيق عبدالحميد عدم الظهور بالعكاز في المناسبات العامة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثير اليومين الماضيين حول ظهور الفنانة ميرفت أمين في عزاء المخرج الراحل علي عبدالخالق دون ماكياج.

وكتب توفيق عبدالحميد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بصراحة بعد حالة التنمر على الفنانة ميرفت أمين دون مراعاة لمناسبة الظهور ولعوامل الزمن التي لن يفلت منها أحد قررت عدم الظهور بالعكاز في أي مناسبة عامة".



توفيق عبد الحميد

وكانت الفنانة ميرفت أمين ردت على هذا الجدل مؤخرًا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC " قائلة: "بيتكلموا في العزاء وإن شكلها مهمومة، هل أنا مطالبة أروح العزاء بالميك آب؟ الناس على السوشيال ميديا مش بيقدروا إن فيه ناس ممكن تكون بعيدة عني ومش متواصلة معايا طول الوقت؟ أو بنتي في مكان مش قادرة توصل لي الناس بتتخض".

وفي سياق آخر شارك الفنان توفيق عبدالحميد مؤخرًا في مسلسل "يوتيرن" بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.