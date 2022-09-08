شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى يتوسط زوجته وجوليا روبرتس فى العرض الخاص لـ Ticket to Paradise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم العالمى جورج كلونى لطيفًا كما كان من قبل عندما وصل إلى للعرض الخاص لفيلمه Ticket to Paradise فى لندن أمس الأربعاء، مع زوجته أمل علم الدين، والنجمة العالمية جوليا روبرتس، وحسب ما نشر موقع الديلى ميل ظهر الممثل البالغ من العمر61 عامًا وهو يقف لالتقاط الصور ببدلة زرقاء داكنة من ثلاث قطع وقميصًا أبيض مفتوح الياقة.



جورج كلونى وأمل علم الدين وجوليا روبرتس



جورج كلونى وأمل علم الدين

فى حين بدت أمل بفستان مذهل باللون الأخضر الفاتح، المزين بالخرز المتلألئ، كما ارتدت زوج من الكعب العالى اللامع، وأمسكت بيدها حقيبة يد ذهبية صغيرة، وأكملت مظهرها بأحمر شفاه كلاسيكى وأقراط مرصعة بالألماس.



أمل علم الدين تعانق روبرتس



أمل علم الدين

و انضم الزوجان الوسيمان إلى جوليا روبرتس على السجادة الحمراء، وهى النجمة المشاركة لجورج فى الفيلم وصديقته منذ فترة طويلة ترجع لـ 21 عامًا، منذ أن تألقا معا فى عام 2001، بفيلم Ocean's Eleven.



جورج كلونى وزوجته يستعرضان فستان روبرتس



جوليا روبرتس



حوار بين الثلاثى

وكانت شركة Universal Pictures قد طرحت أول فيديو ترويجى لفيلمها الجديد Ticket To Paradise الذى تقوم ببطولته الممثلة العالمية جوليا روبرتس، ويشاركها الممثل العالمى جورج كلونى، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقتين وكشف عن مجموعة مختلفة من اللقطات الترويجية.

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلى فى رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالى، ولكن دفع قرار ليلى المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالى، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذى ارتكبهما منذ 25 عامًا.

وبالتالى تقيم "رين" فى بالى لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفى أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلى، من المقرر طرح الفيلم بدور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة كل من كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلونى، بيلى لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكى.