شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينتهى من تصوير نصف أحداث فيلم "ع الزيرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد رمضان من تصوير نصف أحداث فيلمه "ع الزيرو" الذى يجمعه بالنجمة نيللى كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل ويشارك في بطولته شريف دسوقى والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

ويجسد محمد رمضان شخصية "دراجون" شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح "دراجون" واحد من الأغنياء، ليدخل فى تجارة الأعضاء البشرية.

ويكسر فيلم "ع الزيرو" حاجز غياب محمد رمضان عن السينما الذى امتد لأربعة سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتالى في الدراما التليفزيونية إضافة إلى اهتمامه بالغناء سواء بتقديم أغنيات جديدة أوإحياء الحفلات الغنائية، بعدما قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، عرض له عام 2019 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017.

من ناحية أخرى، يعقد المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان جلسات عمل مكثفة من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسليهما "العمدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، وهو قصة محمد سامى وسيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، حيث انتهى محمد سامى من كتابة أغلب حلقات المسلسل.

ورشح المخرج محمد سامى عددا من الأبطال سيتم التعاقد معهم من قبل شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدى، وسيتم الإعلان عن أسمائهم الفترة المقبلة، مع الإعلان عن التحضيرات المبدئية للعمل، كما انتهى سامى من معاينة جميع أماكن التصوير، حيث من المقرر البدء فى تصوير المسلسل الشهر المقبل عقب الانتهاء من كل تفاصيل المسلسل.

محمد رمضان قدم مسلسل "المشوار" العام الماضى، وشارك في بطولته كل من دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، وندى موسى، أحمد صفوت، وعدد كبير من الفنانين، إخراج محمد ياسني وحسام على، وإنتاج ميديا هب.