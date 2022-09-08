شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار بطلة مسلسل "عائلة الأصلى" الأسبوع المقبل تمهيدًا لبدء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المخرج أحمد حسن جلسات عمل مع المؤلف أمين جمال والمنتج تامر مرتضى للوقوف على التفاصيل الأخيرة لمسلسل "عائلة الأصلى" الذى تعمل الشركة على التحضير له، حيث يجرى اختيار النجمة التي تقدم بطولة العمل ومن المقرر التعاقد معها بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، وبعد ذلك التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير.

مسلسل "عائلى الأصلى" مقرر عرضه مطلع العام المقبل، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعى حيث يحكي عن قصة فاطمة سيد سليم الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على إخوتها فتحاول السيطرة على كل شيء بافتعال المكائد لهم، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

يذكر أن المخرج أحمد حسن والمؤلف أمين جمال اجتمعا في أكثر من عمل خلال السنوات الماضية، حيث قدما سوياً أكثر من حكاية في الموسمين الأول والثانى من مسلسل "إلا انا" الذى أنتجته شركة أروما، وهما أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين، و"طعم الدنيا" بطولة ايمان العاصى، إضافة إلى مسلسل "الحرير المخملى"

يذكر أن آخر أعمال شركة أروما للمنتج تامر مرتضى مسلسل "راجعين يا هوي" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى وقام ببطولته خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة