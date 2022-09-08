نجلاء بدر تؤازر الفنانة ميرفت أمين وفنانة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرصت الفنانة نجلاء بدر على مؤازرة الفنانة ميرفت أمين ضد موجة التنمر التي انطلقت إثر تداول صورتها في عزاء المخرج علي عبد الخالق، الأثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ونشرت الفنانة نجلاء بدر صورة الفنانة ميرفت أمين في فترة نجوميتها، عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلقت: "هكذا كانت وما زالت وستظل، رغم أنف الفاشلين، بحبك قوي".

وأضافت الفنانة بشرى تعليقا: "صدقينى هى ولا فارقة معاها الترهات دى.. دى ست عندها سلام نفسى و إيمان و ثقة بالنفس و ثقة بالله كبيرة جدا مش عند ربع نفر من هؤلاء الفشلة التنمرين.. اللى ولا واحد فيهم يساوي ريع مشوارها و تاريخها و انجازها و عمل الخير و الواجب اللى ما بتفوتوش ولا صلاة بتفوتها".

وتابعت بشرى في تعلقيها: "ياريت لما نوصل لعمرها نبقى ربعها فى كل خصالها الجميلة...العبرة بالخواتيم ..الشباب زائل عند الكل محدش مخلد فيها".

يذكر أن اسم الفنانة ميرفت أمين لاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

ومنذ حضور ميرفت أمين عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، مساء الاثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتحتل مكانة متقدمة في قوائم التريند عبر الشبكات الاجتماعية.

وظهرت ميرفت أمين خلال مراسم العزاء، مرتدية "كمامة طبية" اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العمر.

ومن بين التعليقات التي صاحبت صورها المتداولة من العزاء عبر مواقع التواصل: "ملامحها تغيرت والكبر تجاوز كل تقاسيم وجهها وكأنها تتألم لفراق أحبتها وتتذكر أيام زمان بحسرة وألم"، "في ناس عم يتنمروا ويسخروا من الفنانة ميرفت أمين بعد آخر ظهور لها، ليه؟ لأنه كبرت والتجاعيد بينت على وجهها.. مجتمعات البوتوكس والفيلر ما عادت تتحمل امرأة بتجعيدة! كيف يعني ميرفت أمين تاركة حالها هيك ومش عاملة ٧٠ عملية ليبين عمرها ٢٠؟ غريب!"، "والله الزعل وحش وفقد الأحبة"، "وجعتلي قلبي فقدت كل صحابها حرفيا ربنا يصبرها"، "أسخف وأحقر تصرف على السوشيال ميديا استفزني امبارح تداول صورة الفنانة ميرفت أمين في عزاء علي عبد الخالق وقد ظهرت عليها ملامح السن وتحتها حكم ومواعظ من النوعية المصرية الحشرية اللزجة التي فيها قسوة وجلافة وعدم إنسانية ينم عن مزاج نكدي مايعرفش معنى كلمة حياة" وغيرها.