بديع أبو شقرة يشارك في العرض الكندي "آخر 15 ثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان اللبناني بديع أبو شقرة في العرض الكندي "15 ثانية"، والذي يتسابق ضمن فعاليات الدورة (29) من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المصري.

العرض تدور أحداثه استنادا إلى قصة حقيقية، ويتناول العرض موضوع الإرهاب بدءا من الموت المأساوي للمخرج السوري الأمريكي مصطفى العقاد وابنته ريما خلال سلسلة من الهجمات المنسقة التي استهدفت ثلاث فنادق بارزة في العاصمة الأردنية عمان عام 2005.

وبإستخدام الحركة والرقص والفيديو والغناء والنص، يبني العمل حوارا جسديا ولفظيا متخيلا بين مصطفى العقاد ورواد جاسم محمد عابد، الانتحاري الذي نفذ التفجير وقتل العقاد.

وينظر العمل أيضا إلى الحياة المتخيلة وذكريات كل من الضحية وقاتله أثناء زيارتهم مرة أخرى حياة بعضهم البعض بعد لقائهم المميت.

الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، تختتم فعالياتها مساء غد الخميس الموافق 8 سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني