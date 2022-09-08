شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع يبدأ تصوير مسلسل "النص التاني" نهاية سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان علي ربيع تصوير مسلسله الجديد الذى يحمل اسم "النص التانى" نهاية شهر سبتمبر الحالي، المسلسل حاليا في مرحلة اختيار باقى فريق العمل ومعاينة أماكن التصوير مع المخرج عمرو صلاح .

المسلسل يتكون من 10 حلقات وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي عن شاب أسمه "أحمد - علي ربيع" يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني، والمسلسل من تأليف إياد صالح ويخرجه المخرج الشاب عمرو صلاح.

يذكر أن آخر أعمال علي بيع هي فيلم "زومبي"، ويجسد بطل أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.