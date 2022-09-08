فن ومشاهير

هند صبري تنشر صورة جديدة من أحد المعابد الأثرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها أثناء زيارتها لأحد المعابد الأثرية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة هند صبري على إطلالتها: "السفر يتركك عاجزا عن الكلام، ثم يحولك إلى رواي قصص، ابن بطوطة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "رائع"، وعلق آخر: "أحبك حتى النهاية".

يذكر أن الفنانة هند صبري جسدت في فيلم "كيرة والجن" شخصية "دولت فهمي"، والفيلم يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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