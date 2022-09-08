شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 15لمهرجان سماع الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد رئيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية الفنان انتصار عبد الفتاح مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، حيث من المقرر أن يعلن الفنان انتصار، تفاصيل بدء المهرجان المقرر انطلاق فعاليات دورته الـ15 خلال الفترة من 17 حتى 24 سبتمبر الجاري على مسرح السور الشمالي، والفرق المشاركة بالإضافة إلى المكرمين وأماكن العروض ومواعيد إقامته وورش العمل التي تتخلله، وضيف شرف المهرجان والجهات المشاركة، والإعلان عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام.

ويعرض المؤتمر فيلما تسجيليا عن مهرجان سماع الدولي في الدورات السابقة، ويتحدث الفنان انتصارعن رحلته فى تأسيس المهرجان على مدار14 سنة والتى أصبح لها مكانة دولية على مستوى العالم، ولوحة الشرف التى تضم أهم الشخصيات المكرمة.

ويقام المهرجان بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد والمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى الأمين العام، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة الآثار والتنشيط السياحي.