حنان مطاوع بصحبة زوجها ورزان مغربي بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بصحبة زوجها المخرج أمير اليماني.

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تمتطي "حصان" على شاطئ البحر.

أمل بو شوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شادي شامل

نشر الفنان شادي شامل، عبر حسابه الرسمي بموق إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

ميس حمدان

نشرت الفنانة الأردنية ميس حمدان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

أنغام

نشرت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وظهرت في الصور بفستان قصير.

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها روجت من خلالها لأغنيتها الجديدة "ننه".

أحلام

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وعلقت على الصورة قائلة: "خليني وياك".

رزان مغربي

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من علي غلاف إحدى المجلات.