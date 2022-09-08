رشا مهدي تودع الصيف بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رشا مهدي جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت رشا في الصور بملابس صيفية من أمام البحر، وعلقت قائلة: "أخر أيام الصيفية".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "قمر ماشاء الله عليكي، ماشاء الله قمر، خلصت فيك كل الكلام، مافيش في جمالك، الضحكة اللي تخطف القلب على طول، حياتي أنتي والله، كل سنة وأنتي طيبة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة رشا مهدي مسلسل "زي القمر2"، بطولة درة، أحمد حلاوة، صابرين، أيتن عامر، محسن منصور، لبنى ونس، تيام قمر، ليلى عز العرب، عابد عناني، بتول الحداد، من تأليف عمرو الدالي، إخراج شيرين عادل.