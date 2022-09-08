شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فيلم "The Whale"يعود لنيويورك بعد استقبال حافل بـ فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين صاحب جائزة نقابة ممثلي الشاشة الممثل بريندان فريزر أثناء وصوله لمطار نيويورك وهو يظهر ابتسامة عريضه على وجهه مع ارتدائه ملابس مريحه سوداء وهذا بعد عودته من رحلته لإيطاليا.

لا يزال الممثل صاحب 59سعيدا بعد عودته لسينما هوليود مرة أخرى بفيلم "The Whale" من إخراج دارين ارنوفيسكي و حضر الممثل العرض الأول للفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي ويلعب دور رجل يعاني من سمنة مفرطة ويكافح لأجل إعادة التواصل مع ابنته صاحبة 17 عاما.

كان قد ازرف بريندان فريزر الكثير من الدموع بعد جولة تصفيق حار دامت 6 دقائق وهذا بعد عرض الفيلم الذي نال اعجاب الكثير وأبكى الكثير بسبب المشاهد النهائية المفجعة

وصرح الممثل بتقديره لمن يعانون من السمنة المفرطة وقال "يجب أن تكون شخصا قويا ذهنيا وجسديا لتستطيع التعايش مع شيء كهذا" وفقا لموقع DailyMail.

و كان آخر عمل شارك به فريزر هو فيلم " No Sudden Move" والذي طرح العام الماضي للمخرج ستيفن سودربرج.