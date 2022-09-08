شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمود يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل "طير بينا يا قلبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان نور محمود تفاصيل شخصيته في مسلسل "طير بينا يا قلبي" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على شاشة قناة ON وقال لـ ”الخليج 365” إن المسلسل تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي حول مشاكل التعليم في مصر، والمشاكل التي تواجه الأسرة والطلاب، والمدارس خلال فترة التعليم.

وتابع: "أنا بجسد دور شخص في صراع ما بين ابنته بعد ما والدتها اتوفت وبين العلاقات اللي بتحصل بينه وبين أبطال المسلسل، فهو بيتاخد بين العلاقات الإنسانية دي، ما بين إنه هو بيحب بنته وبين علاقاته الخارجية ، ما بين شغله وصراعاته الخارجية".

أما عن أكثر ما جذبه إلى العمل، أشار"محمود"إلى أن سيناريو المسلسل كان من أكثر عوامل الجذب له للمشاركة في العمل، موضحًا: "اتشديت للمسلسل من خلال الورق لأن المسلسل مكتوب حلو أوي، وفيه مواقف مضحكة حتى وانت بتقرأ، والمواقف الإنسانية حلوة جدا، وكمان المنتج أحمد عبدالعاطي كنت حابب أشتغل معاه من زمان، وهو دايما متجدد في فكره،وكنت حابب أشتغل معاه، لأنه بيقدم طول الوقت نجوم كتيرة".

كما ذكر نور محمود أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لاختيار عمل جديد للدخول إلى الموسم الرمضاني، قائلًا: "بقرأ عملين دلوقتي لدراما رمضان، ممكن اختار واحد فيهم قريبي أدخل بيه السباق الرمضاني".

مسلسل "طير بينا يا قلبى" من بطولة ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام ،اسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار للمنتج أحمد عبدالعاطي.