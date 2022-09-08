شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانى بديع أبو شقرة يشارك فى العرض الكندى "آخر 15 ثانية" عن الراحل مصطفى العقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

العرض تدور أحداثه استنادا إلى قصة حقيقية، ويتناول موضوع الإرهاب بدءا من الموت المأساوي للمخرج السوري الأمريكي مصطفى العقاد وابنته ريما خلال سلسلة من الهجمات المنسقة التي استهدفت ثلاث فنادق بارزة في العاصمة الأردنية عمان عام 2005.

وباستخدام الحركة والرقص والفيديو والغناء والنص، يبنى العمل حوارا جسديا ولفظيا متخيلا بين مصطفى العقاد ورواد جاسم محمد عابد، الانتحارى الذى نفذ التفجير وقتل العقاد. وينظر العمل أيضا إلى الحياة المتخيلة وذكريات كل من الضحية وقاتله أثناء زيارتهم مرة أخرى حياة بعضهم البعض بعد لقائهم المميت.

الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، تختتم فعالياتها مساء غد الخميس الموافق 8 سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.