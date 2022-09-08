شكرا لقرائتكم خبر عن مطربى المهرجانات يقتحمون خشبة المسرح آخرهم "عنبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من مغنى المهرجانات خلال السنوات الأخيرة فى بعض المسرحيات، فى ظاهرة أثارت جدلا بين الكثيرين سواء العاملين بالمسرح أو جمهوره، وآخر من أعلنوا مشاركتهم فى أعمال مسرحية "عنبة" الذى أعلن خوضه مجال التمثيل من خلال مسرحية "جامعة المشاغبين" المقرر عرضها بالسعودية، والتى يشارك فيها مع عدد كبير من الفنانين الذين ظهروا معه على بوستر نشره على حسابه على إنستجرام، من بينهم شيماء سيف وحمدى الميرغنى وأوس أوس وسليمان عيد وبيومى فؤاد وأوتاكا وإيمان السيد.



حنجرة وكزبرة

الأمر يعيد إلى الأذهان واقعة مداهمة لجنة من المصنفات ونقابة الموسيقيين مسرح "الهوسابير" عام 2020، من أجل وقف مغنيى المهرجانات حنجرة وكزبرة اللذان شاركا بالغناء فى عرض مسرحى بعنوان "حماتى راجل" فى المقابل قرر الثنائى تحرير محضر اعتداء عليهما ضد اللجنة، كما حررت النقابة أيضًا محضر ضدهما ويزعم كل طرف أنه تم التعدى عليه.

وقبل مداهمة اللجنة، أرسلت نقابة المهن الموسيقية - برئاسة هانى شاكر فى ذلك الوقت -، إنذارًا إلى مدير مسرح الهوسابير، وذلك بعدما علمت، بأن هناك مسرحية سيشارك فيها "حنجرة وكزبرة".



عبد الموجود ع الداون

وفى واقعة أخرى، أثار مؤدى المهرجان "كزبرة" الجدل، بعدما أعلن عن مشاركته فى مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود"، الأمر الذى رآه البعض أنه يتعارض مع قرار نقابة المهن الموسيقية التي أوقفته عن العمل.

ونشر مطرب المهرجانات كزبرة، بنشر صورة دعائية لمسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود"، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معلقاً عليها: «طبعا أنا مبسوط جدا أنى هشارك فى العمل ده وشرف ليا طبعا أنى هشتغل مسرح مع المخرج الكبير حسام الدين صلاح".

البوستر ظهر فيه الفنان أحمد سلامة بطلا للمسرحية ، وخرج لينفى مشاركته فى عمل مسرحى مع "كزبرة" قائلا: "أنا مش هشارك فى مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود"، ومعنديش معلومات عن كزبرة ومشاركته فيها، ولا حتى مين هيقوم بدور البطولة"، مؤكدا أنه شارك فى المسرحية منذ عام ونصف ولن يشارك فى موسمها الجديد.

واستمرارا لمشاركة مطربى المهرجانات فى المسرح، ظهر حمو بيكا فى مسرحية "شمسية و 4 كراسى" بطولة الفنان أشرف عبد الباقى ونجوم مسرح مصر، والتي عرضها فى الساحل الشمالى، وظهر بيكا بشخصيته الحقيقية فى المسرحية، إذ يشارك فى مشهدين فقط.

وقتها، علق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكى على خبر مشاركة حمو بيكا فى مسرحية "شمسية وأربع كراسي" مع النجم أشرف عبد الباقي، وقال: "حمو بيكا هيطلع يغنى بس فى المسرحية.. الأمر لا يخص نقابة المهن التمثيلية بل أصبح فى يد نقابة المهن الموسيقية".

أما نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هانى شاكر فكان ردها: "حمو بيكا ليس عضوًا فى نقابة الموسيقيين، وبالتالى الأمر لا يخصهم".