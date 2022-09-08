تعرف على الفائزين بجوائز مسابقة النصوص المسرحية القصيرة بمهرجان المسرح التحريبى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن أسماء الفائزين بمسابقة النصوص المسرحية التجريبية القصيرة، وفاز بالمركز الثالث عزة حمود القصابي (سلطنة عمان)، والمركز الثاني إبراهيم الحسيني علي من (مصر)، وفي المركز الأول علي عبد النبي الزيدي (العراق).

ومنح أيضا الدكتور جمال ياقوت، رئيس المهرجان، شهادات تقدير لكل المشاركين في المسابقة من كتاب ضمن القائمة القصيرة، وتحدث في الجلسة الدكتور مصطفى سليم، والدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان.

وقال الدكتور مصطفى سليم في بداية كلمته: "أهلا بكم في يوم جديد وامتداد للفكر الثقافي المتعدد والمتنوع ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ (29)، هذا الامتداد يذكرنا بالدورات الناجحة من المهرجان بل يزيد عليها، وأكرر شكري للدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان وما تحمله من أعباء".

وتابع: "لكم أن تتخيلوا أن أعضاء اللجنة قرأوا مئات النصوص قمنا بعدها بتصفية أولى وثانية وثالثة، للوصول لنتائج حقيقية ودقيقة، وأنا سعيد أنني كنت مع نخبة من الأساتذة الذين قاموا بالجهد الكبير حتى نصل لقائمة كبيرة للوصول للنصوص الفائزة، وأؤكد أن ما تتركه هذه الدورة من أثر سيظل موجودا في مكتباتنا العربية".

وبدأ الدكتور جمال ياقوت كلمته قائلا: "هناك ميراث أخذناه وحاولنا أن نغيره هذه السنة لأننا لا نجتمع حتى يتحدث كل شخص قدر استطاعته، ولكننا نعقد جلسات حتى نستمع لبعضنا البعض ونصل لأمور نضعها على أرض الواقع"

وتحدث "ياقوت" عن بداية المشروع قائلا: "في البداية أوجه الشكر من القلب لجميع القائمين على المشروع، لقد أشفقت على الأساتذة الذين قرأوا النصوص التي وصل عددها لـ 222 نصا، الوقت هذه الدورة كان ضيقا لأن الدورة الماضية أقيمت في ديسمبر الماضي، ولم نجد أمامنا سوى 8 أشهر للعمل، وكان لدينا طموحات أكبر مما حدث".

وتابع: "الأساتذة الذين عملوا باللجنة العلمية هم الدكتور أبو الحسن سلام (رئيس اللجنة)، وبعضوية كل من الدكتورة هدى وصفي، والدكتور أحمد مجاهد، والدكتور أحمد عامر، والدكتور طارق عبدالمنعم، بينما كانت لجنة الندوات برئاسة الدكتور مصطفى سليم، وبعضوية الدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور ياسر علام".

وأضاف: "كنت أسمع دائما أن هناك أزمة نصوص وأزمة كٌتاب، حتى وجدت أننا لدينا أزمة كيفية التعامل مع هذه النصوص، ولا يمكن حل أزمة الكتابة إلا بالإنتاج، والمشروع الذي بدأناه له تكملة تتمثل في السعي لإنتاج هذه العروض ولقد قمنا بعمل شراكة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة نحن نحل أزمة الكتابة، وعندنا صداقات في العالم العربي، وعندنا صداقات مع أوروبيين عندهم مدارس مميزة ونسعى لترجمة النصوص وتقديمها في الخارج، وتساءلت لماذا نترجم من الداخل للخارج فمن حق الكتاب عندنا أن يكونوا معروفين، فوجدنا أن تكون الترجمة العكسية ضمن هذا المشروع"

واستكمل: "الموضوع لم يأتِ من فراغ، لقد شاهدت تجربة محددة في أوبرا جوتنبرج بالسويد، بعدما تم عمل إعلان عن الكتابة المسرحية وتقدم عدد كبير من الطلاب اختاروا منهم 10 أفراد كانوا أفضل ما تقدموا، وقاموا بعمل مجموعة من الورش لتطوير النصوص وبعدها قامت دار أوبرا جوتنبرج بإنتاج النصوص، وهذه النصوص تناولت المشاكل التي يعيشها الشباب، مثل: انفصال الوالدين، الشذوذ الجنسي، الأطفال اللقطاء، التمييز العنصري، هؤلاء الشباب كتبوا واقعهم وعبروا عنه وحولوها لعروض، في النهاية لا يوجد أزمة مؤلفين لأننا نملك مؤلفين جيدين جدا، ونشجع هذا النوع من الكتابات".

بعدها قام الدكتور جمال ياقوت والدكتور مصطفى سليم بتوزيع شهادات تقدير على الفائزين بمسابقة النصوص المسرحية القصيرة، وهم 69 متسابق، وجاءت الأسماء –بدون ترتيب- على النحو التالي:

إسلام فتحي عوض (مصر)، سارة عمرو جاد (مصر)، رنا محمد عبدالسلام (مصر)، عماد سعد عامر (مصر)، آية محمد عبدالمجيد (مصر)، السيد محمد فهيم (مصر)، حسام الدين مسعد (مصر)، محمد عبدالله عبادي (مصر)، صبري رمضان أبو شعالة (ليبيا)، محمد منصور الهادي (مصر)، حامد بن محمد محضاوي (تونس)، كارم عبدالغفار محمود (مصر)، إيمان سمير عبدالقادر (مصر)، مهند محسن الدسوقي (مصر)، ناظم نور الدين سيد (مصر)، إبراهيم الحسيني علي (مصر)، مصطفى إبراهيم السيد (مصر).

أيضا نهى صبحي رمضان (مصر)، محمد عادل أحمد (مصر)، يوسف شعبان محمد (مصر)، إسلام محمد فرغلي (مصر)، مرام محمد أبو عرقوب (الأردن)، محمود صلاح عطية (مصر)، محمود محسن عبداللطيف (مصر)، لمى حامد طياره (سوريا)، الأخوان ملص (سوريا)، بيتر مراد حلمي (مصر)، كرم طلعت نبيه (مصر)، عبدالنبي عبدالسلام عبادي (مصر)، علي محمد علي (مصر)، محمد دسوقي السوري (مصر).

محمد مجدي محمد (مصر)، يوسف نبيل يوسف (مصر)، بجاد عصام أحمد (مصر)، وليد عمر بابكر (السودان)، سيد أحمد أحمد (السودان)، دينار جمال هلال (مصر)، محمد عبدالعال زكي (مصر)، إيمان محمد زين العابدين (مصر)، كيرلس جمال سند (مصر)، فارح إلياس (الجزائر)، حفصة رابح زاهي (الجزائر)، أشرف عثمان عبدالعال (مصر)، سعيد علي سليمان (مصر)، عبده الحسيني (مصر)، عادل جابر إبراهيم (مصر)، محمد سعيد الحجوي (المغرب)، يوسف عبدالهادي الريحاني (المغرب).

آمال محمد الميرغني (مصر)، أسامة علي عبداللطيف (مصر)، أحمد توفيق عبده (مصر)، إسراء محمد محبوب (مصر)، عزة حمود القصابي (سلطنة عمان)، مشهور علي مصطفى (لبنان)، رياض موسى سكران (العراق).، أحمد منير أحمد (مصر)، خالد توفيق السمان (مصر)، عبير مرسي علي (مصر)، شيماء محمد فوزي (مصر)، هناء عاطف عيسى (مصر)، أحمد حسن الماجد (العراق)، مثال غازي سلمان (العراق)، أطياف رشيد مجيد (العراق)، حسام الدين سالم (مصر)، مدحت عيسى خلف (مصر)، محمد إبراهيم محروس (مصر)، عقيل عبدالله حسن (العراق)، عمار نعمة جابر (العراق)، علي عبدالنبي الزيدي (العراق).

بعدها سلم الدكتور مصطفى سليم والدكتور جمال ياقوت الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة وهم: في المركز الثالث عزة حمود القصابي (سلطنة عمان)، المركز الثاني إبراهيم الحسيني علي (مصر)، المركز الأول علي عبدالنبي الزيدي (العراق).