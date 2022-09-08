"المصور شوه ملامح ميرفت أمين".. فنانة تكشف سرا عن صورة النجمة الكبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة عفاف مصطفى جمهورها ومتابعيها صورة للفنانة ميرفت أمين، لمؤازرتها ضد حملة التنمر التي تعرضت لها، إثر تداول صورتها في عزاء المخرج علي عبد الخالق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت الفنانة عفاف مصطفى صورة للفنانة ميرفت أمين وعلقت: "ميرفت أمين الجميلة في الصورة الأصلية قبل المصور ما يشوه ملامحها متعمد عشان يعمل منها تريند".

يذكر أن الفنانة ميرفت أمين ظهرت خلال مراسم عزاء المخرج علي عبد الخالق، مرتدية "كمامة طبية" اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العمر.

ومن بين التعليقات التي صاحبت صورها المتداولة من العزاء عبر مواقع التواصل: "ملامحها تغيرت والكبر تجاوز كل تقاسيم وجهها وكأنها تتألم لفراق أحبتها وتتذكر أيام زمان بحسرة وألم"، "في ناس عم يتنمروا ويسخروا من الفنانة ميرفت أمين بعد آخر ظهور لها، ليه؟ لأنه كبرت والتجاعيد بينت على وجهها.. مجتمعات البوتوكس والفيلر ما عادت تتحمل امرأة بتجعيدة! كيف يعني ميرفت أمين تاركة حالها هيك ومش عاملة ٧٠ عملية ليبين عمرها ٢٠؟ غريب!"، "والله الزعل وحش وفقد الأحبة"، "وجعتلي قلبي فقدت كل صحابها حرفيا ربنا يصبرها"، "أسخف وأحقر تصرف على السوشيال ميديا استفزني امبارح تداول صورة الفنانة ميرفت أمين في عزاء علي عبد الخالق وقد ظهرت عليها ملامح السن وتحتها حكم ومواعظ من النوعية المصرية الحشرية اللزجة التي فيها قسوة وجلافة وعدم إنسانية ينم عن مزاج نكدي مايعرفش معنى كلمة حياة" وغيرها.