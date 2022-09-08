مستندات| ناهد فريد شوقي تطالب المهن التمثيلية بتنفيذ قرارهم بإحالة الفيشاوي للتأديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي:

وجهت المنتجة ناهد فريد شوقي إنذارا إلى نقابة المهن التمثيلية لتنفيذ قرارها السابق بإحالة أحمد الفيشاوي للتأديب وذلك بعد ثبوت خطأه وإخلاله بالتعاقد معها، طبقا لما أقره الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017.

وأرفقت ناهد فريد شوقي بالإنذار قرار نقابة المهن التمثيلية السابق الذي أحال الفنان أحمد الفيشاوي للجنة التأديب في حال عدم استكمال تصوير مشاهده في فيلم "اللعبة الأمريكاني"، وهو ما يوجب على النقابة تنفيذ قرارها، لأنه لم يستكمل مشاهد تصوير الفيلم، وهو ما لم يحدث.

وأكدت المنتجة ناهد فريد شوقي في بيان، أنها أرسلت إنذار آخر لعدة جهات منها نقابة المهن التمثيلية والشركة المنتجة لفيلم "رهبة" والرقابة على المصنفات ورئيس اتحاد النقابات الفنية، ويرهم، تطالب بعدم إصدار فوتشر عن فيلم "رهبة" أو أي فيلم آخر يشارك فيه الفنان أحمد الفيشاوي.

ولفتت إلى أن نقابة المهن التمثيلية رفضت من قبل إصدار فوتشر منها لفيلم "أشباح أوربا" وعلى أساسه لم يتم الترخيص بعرضه من الرقابة، إلا بعد حصول إحدى الفنانات على أجرها من الشركة المنتجة للفيلم.

كما أشارت إلى أن نقابة المهن التمثيلية، أصدرت قرارا بإياف إحدى الممثلات عن العمل لحين سداد مستحقات المنتج محمد السبكي، وهو ما تم تطبيقه.

يذكر أن المستشار القانوني حسين هلال، محامي المنتجة ناهد فريد شوقي، أكد أن الفنان أحمد الفيشاوي، والشركة المنتجة لأحدث أفلامه "رهبة"، أصبحوا ملزمين بتنفيذ الحكم الصادر بالحجز على أجر الفنان عن الفيلم.

هلال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الشركة المنتجة لفيلم (رهبة)، والفنان أحمد الفيشاوي، وصلتهم إنذارات قضائية على يد محضر الأيام الماضية، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجيزة الإبتدائية بالحجز على أجر أحمد الفيشاوي لدى الشركة المنتجة للفيلم الجاري تصويره، ومن إنتاج شركة جذور للإنتاج السينمائي والتوزيع ويمثلها السيد أيمن يوسف، وذلك تنفيذا للحكم النهائي، الصادر للمنتجة ناهد فريد شوقي، بإلزام الفيشاوي بسداد مبلغ مليون ومائة وسبعون ألف جنيه".

وتابع: "المنتجة ناهد فريد شوقي لن تتراجع عن الحجز على أجر الفنان أحمد الفيشاوي، لدى الشركة المنتجة أو أي شركة أخرى تتعاقد معه، حتى حصولها على كامل المبلغ المحكوم لها به، وتم تحذير الفنان ومنتج فيلم (رهبة)، من إخفاء الأوراق الواجب إيداعها طبقا لنص المادة 343 من قانون المرافعات، وفي حالة عدم الالتزام، فإن الشركة المنتجة للفيلم والمحجوز تحت يدها المبلغ ستتحمل سداد المبلغ المحجوز به، فضلا عن التعويضات اللازمة".

المنتجة ناهد فريد شوقي، بدأ نزاعها مع الفنان أحمد الفيشاوي في عام 2016، بسبب عدم التزامه، بتنفيذ تعاقده معها على بطولة فيلم "اللعبة الأمريكاني"، بعد تصوير 40% من مشاهده.