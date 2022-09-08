درة بإطلالة بيضاء في أحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: "درة السينما العربية أيقونة الجمال في الوطن العربي، رائع، للأناقة عنوان، يا جمالو الحلو بالأبيض، منورة الدنيا كلها، عسل يا فنانة والله".

يذكر أن أخر أعمال درة التلفزيونية مسلسل "بين السما والأرض"، بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، تأليف نجيب محفوظ، إخراج محمد العدل.

وعُرض لدرة مؤخرًا فيلم "جدران" على منصة واتش أت، تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، تأليف هيم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.