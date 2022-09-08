حكيم يطرح أحدث أغانيه الجديدة "معلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المطرب الشعبي حكيم أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "معلم"، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

وروج حكيم للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا:

"أنت اللي ملخبط لي كياني سبحانه جمالك رباني، كل الحلوين جنبك صيني وأنت التوكيل مصري ياباني".

وكان حكيم، قد طرح مؤخرا أغنية "قول الله"، وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع وميكساج وماستر توما.

كما طرح أيضا قبلها أغنية "أنا مين" في مارس الماضي، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.