شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعي يقدم دنيا النوبي لأول مرة فى أغنية "اتوصى بيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الشاعر والملحن عزيز الشافعى الفنانة الشابة دنيا النوبي، وذلك لأول مرة من خلال أغنية "اتوصى بيا"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع توما.

من آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية المطرب سعد لمجرد، باللهجة المصرية والتي جاءت بعنوان "الحلق"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وأيضا أغنية الديفا سميرة سعيدة الجديدة "كرباج"، التى تعاونت فيها مع الموزع طارق مدكور بعد غياب 20 عامًا من تعاونهما سويا فى أغنية يوم ورا يوم، وهى الأغنية التى كتب كلماتها ولحنها عزيز الشافعى فى ثانى تعاون مع سميرة سعيد.

المتابع الجيد لأغنيات صيف 2022، سيجد أن العامل المشترك بينهما هو عزيز الشافعى، والذي تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى فى الكتابة وتلحين الأغانى، حيث شارك الشاعر والملحن عزيز الشافعى في موسم الصيف بعدد كبير من الأغانى والتي احتلت وتصدرت التريند وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور، وحرص عزيز الشافعى فى كل أغنية قدمها على التنوع بشكل كبير في اختيار الموسيقى، ليضع بصمته على كل أغنية كتبها ولحّنها.

عاش الشاعر والملحن عزيز الشافعى حالة انتعاش هذا الموسم بتعاونه مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى ليثبت أنه أصبح واحد من أهم الشعراء الموجودين حاليا على الساحة الفنية، والبداية كانت بتعاونه مؤخرا مع الهضبة عمرو دياب في أغنية «زمن المجاملة» كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير.