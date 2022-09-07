شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة سادي سينك فى فيلم إثارة جديد بعد دورها في "The Whale" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب سادي سينك صاحبة العشرون عاما دور البطولة في فيلم الإثارة القادم " Berlin Nobody " بجانب الممثل إريك بانا وسيلفيا هوكس ومن إخراج جوردان سكوت وفقا لموقع Daily Mail وذلك بعد دورها في فيلم "The Whale" بطولة برندان فريزر و مسلسل " Stranger Things" .

وتلعب سينك دور ابنة الممثل بانا العالم النفسي الاجتماعي الذي انتقل إلى برلين للتحقيق في الطوائف المختلفة المنتشرة هناك ، وهذا وفقا لما تداوله موقع DeadLine.

وكانت قد نالت سينك اعجاب الكثيرين في دورها في فيلم "The Whale" وحضرت الممثلة العرض الأول لفيلم "The Whale" في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته 79.

وتحدثت الممثلة في يونيو الماضي عن دورها في الفيلم و قالت أنه دور رائع و القصة تحمل ابداع حقيقي واضافت أنهم اخذوا ثلاثة أسابيع للبروفة وأخبرهم المخرج دارين أن يتعاملوا مع القصة كأنها مسرحية لأن الفيلم كان في الأصل مسرحية تحمل ذات الاسم ويتناول الفيلم قصة رجل يعاني من السمنة المفرطة ويكافح لأجل إعادة التواصل مع ابنته ذات 17 عاما.

عبرت الفنانة أيضا عن سعادتها للعمل مع ممثلين كبار في هذا العمل وكم كان هناك تعاون كبير بين فريق العمل، وكان قد استقبل الحاضرين في مهرجان فينيسيا السينمائي، فيلم "The Whale" بالتصفيق لمدة 6 دقائق وأذرف بطل الفيلم فريزر الكثير من الدموع كما فعل العديد من الآخرين داخل المسرح أيضا خلال المشاهد النهائية المفجعة للفيلم.