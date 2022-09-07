شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: أنا ويحيى الفخرانى دفعة واحدة.. وهو فنان يستحق التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الأصدقاء المقربين للفنان الكبير يحيى الفخرانى على تقديم كلمات رقيقة له على هامش تكريمه بملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، من خلال مكالمات تليفونية مسجلة، وكان أبرزها الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الذى أكد أنه والفخرانى دفعة واحدة فى كلية الطب، وكان نعم الأخ والصديق، مشيرا إلى أن الفنان يحيى الفخرانى من مقدرات الدولة المصرية، وفنان عظيم ومعطاء، وتكريمه مستحق، وأتمنى له الصحة والدوام.

وعرض المتلقى فيلماً تسجيلياً عن المشوار الفنى للنجم الكبير يحيى الفخرانى، بالإضافة إلى أبرز محطاته الفنية، حيث تحمل الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخرانى"، وحضرها جمال سليمان، سميرة عبد العزيز، أحمد عبد العزيز، فادية عبد الغنى، وليلى علوى، وشخصيات عامة وإعلاميون.

يذكر أن يحيى الفخرانى قدم آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى خلال مسلسل "نجيب زاهى زركش" وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.