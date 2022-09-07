لقاء الخميسي تمارس التمارين الرياضية داخل منزلها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت لقاء في الصورة وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل منزلها، وعلقت قائلة: "اتحدى نفسك، أتمنى لكم يوم جيد".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: "ملكتي، عاش يا كوتش، بحبك أوي، جمال وقوة ورشاقة".

ومن ناحية أخرى شاركت لقاء الخميسي في حكاية "حتة من القمر" بطولة: عايدة رياض، محمد العمروسي، جيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما شاركت لقاء في مسلسل "إجازة مفتوحة"، بطولة شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.