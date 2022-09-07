خاص| أول تعليق لـ ميرفت أمين على التنمر من صورتها في عزاء على عبد الخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علقت الفنانة ميرفت أمين على تداول صورتها أثناء حضورها عزاء المخرج علي عبد الخالق، حيث استنكرت بعض التعليقات التي تعرضت لتقدم عمرها.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "بني آدم في عزاء هيبقى عامل إيه؟، ومعنديش رد على الناس اللي بتتكلم على شكل الفنانين وظهورهم في مناسبات العزاء، خليهم يسلوا نفسهم".

وتابعت: "لو البني آدم نفسه معندوش انضباط إنه هو يبطل التعليقات دي مهما قولتله مش هيبطل، مهما قولنا زي قلته يعني".

يذكر أن اسم وصور الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، لاقى تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

ومنذ حضور ميرفت أمين، عزاء المخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق، مساء الاثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتحتل مكانة متقدمة في قوائم التريند عبر الشبكات الاجتماعية.

وظهرت ميرفت أمين خلال مراسم العزاء، مرتدية "كمامة طبية" اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العمر.

ومن بين التعليقات التي صاحبت صورها المتداولة من العزاء عبر مواقع التواصل: "ملامحها تغيرت والكبر تجاوز كل تقاسيم وجهها وكأنها تتألم لفراق أحبتها وتتذكر أيام زمان بحسرة وألم"، "في ناس عم يتنمروا ويسخروا من الفنانة ميرفت أمين بعد آخر ظهور لها، ليه؟ لأنه كبرت والتجاعيد بينت على وجهها.. مجتمعات البوتوكس والفيلر ما عادت تتحمل امرأة بتجعيدة! كيف يعني ميرفت أمين تاركة حالها هيك ومش عاملة ٧٠ عملية ليبين عمرها ٢٠؟ غريب!"، "والله الزعل وحش وفقد الأحبة"، "وجعتلي قلبي فقدت كل صحابها حرفيا ربنا يصبرها"، "أسخف وأحقر تصرف على السوشيال ميديا استفزني امبارح تداول صورة الفنانة ميرفت أمين في عزاء علي عبد الخالق وقد ظهرت عليها ملامح السن وتحتها حكم ومواعظ من النوعية المصرية الحشرية اللزجة التي فيها قسوة وجلافة وعدم إنسانية ينم عن مزاج نكدي مايعرفش معنى كلمة حياة" وغيرها.