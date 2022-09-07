ريم مصطفى تروج لمسلسل "طير بينا يا قلبي" وعائشة بن أحمد تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ريم مصطفى البوستر الدعائي لمسلسل "طير بينا يا قلبي" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة ريم مصطفى على البوستر: "توكلنا على الله، مسلسل طير بينا يا قلبي، قريبا على أون تي في، إخراج عصام نصار، وإنتاج شركة آرت ميكرز، للمنتج أحمد عبد العاطي، من تأليف باسم علي الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن".

وعلقت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تعليقا برمز "قلوب حمراء"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "بالتوفيق إن شاء الله".

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التي تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة انترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الانترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التي يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

"طير بينا يا قلبي" من بطولة عدد من النجوم ومنهم ريم مصطفي، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفي، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم على الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.