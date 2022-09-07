أحمد مدحت يؤازر الفنانة ميرفت أمين وينشر هذه الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرص الفنان أحمد مدحت على مؤازرة الفنانة ميرفت أمين ضد حملة التنمر التي تعرضت لها، إثر تداول صورتها في عزاء المخرج علي عبد الخالق، وشارك صورة من فترة نجوميتها، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق الفنان أحمد مدحت على صورة ميرفت أمين قائلا: "ميرفت أمين.. بدون تعليق"، وأضاف على تعليقه وضع رمز قلب.

يذكر أن الفنانة ميرفت أمين ظهرت خلال مراسم عزاء المخرج علي عبد الخالق، مرتدية "كمامة طبية" اتباعا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبدت عليها ملامح الحزن والتأثر والتقدم في العمر.

ومن بين التعليقات التي صاحبت صورها المتداولة من العزاء عبر مواقع التواصل: "ملامحها تغيرت والكبر تجاوز كل تقاسيم وجهها وكأنها تتألم لفراق أحبتها وتتذكر أيام زمان بحسرة وألم"، "في ناس عم يتنمروا ويسخروا من الفنانة ميرفت أمين بعد آخر ظهور لها، ليه؟ لأنه كبرت والتجاعيد بينت على وجهها.. مجتمعات البوتوكس والفيلر ما عادت تتحمل امرأة بتجعيدة! كيف يعني ميرفت أمين تاركة حالها هيك ومش عاملة ٧٠ عملية ليبين عمرها ٢٠؟ غريب!"، "والله الزعل وحش وفقد الأحبة"، "وجعتلي قلبي فقدت كل صحابها حرفيا ربنا يصبرها"، "أسخف وأحقر تصرف على السوشيال ميديا استفزني امبارح تداول صورة الفنانة ميرفت أمين في عزاء علي عبد الخالق وقد ظهرت عليها ملامح السن وتحتها حكم ومواعظ من النوعية المصرية الحشرية اللزجة التي فيها قسوة وجلافة وعدم إنسانية ينم عن مزاج نكدي مايعرفش معنى كلمة حياة" وغيرها.

وفقدت الفنانة ميرفت أمين (من مواليد 24 نوفمبر 1948) في العامين الماضيين صديقتيها الفنانة رجاء الجداوي (5 يوليو 2020)، والفنانة دلال عبد العزيز (7 أغسطس 2021).

يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة ميرفت أمين فيلم "أعز الولد" والذي طُرح في مارس 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ سارة نوح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب وجورج عزمي، وبطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، ومحمد شاهين وغيرهم.