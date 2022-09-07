أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي مساء غد الخميس الموافق 8 سبتمبر، في مدينة الإسكندرية.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، التي انقسمت إلى فئتين: الفئة الأولى – تذكرة عادية 300 جنيه، أما الفئة الثانية – تذكرة VIP 500 جنيه.

ويحيي بهاء سلطان الحفل في فندق Golden Jewel بالاشتراك مع المطربة شيماء المغربي.

يذكر أن بهاء سلطان انضم مؤخرا إلى شركة روتانا، ويستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ألبومه الأول معها، وذلك بعد فسخ تعاقده مع مكتشفه المنتج نصر محروس.