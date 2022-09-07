"غنى لزنا المحارم".. أول تعليق من هاني شاكر على دعوات حمو بيكا عليه خلال أداء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"مش كل واحد بيعيط على حق" بتلك الكلمات رد الفنان هاني شاكر "نقيب المهن الموسيقية السابق"، على الهجوم الذي يتعرض له من مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا.

الفنان هاني شاكر، خلال ظهوره برومو برنامج "برلمان شعب"، الذي يقدمه الإعلامي العراقي شعيب راشد، علق خلال االحلقة على لقطات فيديو من برامج متنوعة، يؤكد فيها "بيكا" ذهابه مرتين لأداء مناسك العمرة، والدعاء على مجلس النقابة والنقيب السابق، وقال: "إنت تمنع الناس من أكل عيشها".

و في تعليقه على تأكيد المذيع وجود تعاطفا مع بيكا، رد نقيب المهن الموسيقية السابق، وقال: "هل تعلم أن بيكا، أول من غنى لزنا المحارم، وعن علاقة أب بابنته كلام رخيص لا أعرفه ولا أحب أن أسمعه أو أراه".

هاني شاكر تابع: "مش كل واحد بيعيط يبقى عنده حق، أنا حاربته في إيه، دخلت اختبارات النقابة مرتين، وأحضرت من يدرس له مخارج الألفاظ وسقط، كان عليه حكم بالحبس لمدة سنتين بعد تهديده بحرق النقابة، وتسامحت معه بعد تدخل والدته".

وخلال الحلقة التي صورت يوم 20 يونيو، قبل أسبوع واحد من تقديم الفنان هاني شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، تحدث الفنان الكبير عن موقف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، مؤكدا أنه وافق على إعادة منحه التصريح بالغناء، وعضويته بالإنتساب، عقب اعتذاره عن الخطأ في حق عازفي الإيقاع.

شاكر قال: "لا أملك سلطة إجبار شاكوش على حذف كلمات خمور وحشيش، من كليب (بنت الجيران) الموجود على يوتيوب".

الفنان هاني شاكر، أعلن يوم 27 يونيو، استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، عقب التراشق الذي تم في المؤتمر الذي عقدته النقابة من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اعتذاره عن الإساءة التي وجهها إلى عازفي الإيقاع.



