أول تعليق من الشركة المنتجة بعد نجاح مسلسل The Rings of Power

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة أمازون أن مسلسلها الجديد The Lord of the Rings: The Rings of Power الذي شاهده أكثر من 25 مليون مشاهد في يومه الأول، حطم جميع الأرقام القياسية السابقة، مسجلاً أكثر عدد مشاهدات لـ منصة Prime Video، وذلك بعد ان تم طرح المسلسل حصريًا على تطبيق Prime Video في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم.

وقالت جينيفر سالك، رئيسة استوديوهات أمازون: "من الطبيعى بطريقة ما أن تكون قصص تولكين من بين أكثر القصص شعبية على الإطلاق، وما يعتبره الكثيرون الأصل الحقيقي لهذا النوع من المسلسلات الخيالية، وبالتالي هذا ما قادنا إلى هذه اللحظة التي نفتخر بها".

وأكملت سالك حديثها لـ موقع "tvseriesfinale"، قائلة:" أنا ممتنة لـ عالم Tolkien Estate، والقائمين على المسلسل الجديد لجهودهم التعاونية الدؤوبة وطاقتهم الإبداعية التي لا حدود لها، وعشرات الملايين من المعجبين الذين يشاهدون المسلسل، ومن الواضح أنهم شغوفون بميدل إيرث مثلنا، وبالتأكيد هم المقياس الحقيقي لنجاحنا ".

وذلك بعد أن حصلت أول حلقتين من مسلسل The Lord of the Rings: The Rings of Power على تقييم وصل إلى %84 من قبل 230 ناقد عالمى، و %39 من قبل 17776 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes.

بدأ طرح حلقات المسلسل الجديد The Lord of the Rings: The Rings of Power فى 2 سبتمبر الجارى، ووفقا للتقريرالذى نشر على موقع "deadline"، سيتم إصدار حلقات المسلسل الجديد بشكل أسبوعى في أكثر من 240 دولة ومدينة حول العالم، بالإضافة إلى ذلك طرحت الشبكة المنتجة صورة من الحلقة الأولى، لتشويق منتظرى العمل.

يشمل أعضاء فريق التمثيل سينثيا أداى روبنسون، مكسيم بالدرى، إيان بلاكبيرن، كيب تشابمان، أنتونى كروم، ماكسين كونليف، تريستان جرافيل، السير لينى هنرى، ثسيثا جاياسونديرا، فابيان ماكالوم، سيمون ميريلز، جيف موريل، بيتر مولان، لويد أوين، أوغسطس بريو، وبيتر تايت، وأليكس تارانت، وليون وادهام، وبنجامين ووكر، وسارة زوانجوبانى.