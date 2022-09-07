شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يغنى "يتربى فى عزو" فى احتفالية تكريم يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان هشام عباس أغنية "حمادة عزو" تتر مسلسل "يتربى فى عزو"، الذى قدمه النجم الكبير يحيى الفخرانى عام 2006، وذلك على هامش تكريم الأخير بملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية المقام حاليًا فى دار الأوبرا.

وقال "عباس" عقب الغناء إنه عندما عرض عليه كلمات حمادة عزو رفض فى بداية الأمر، ولكن الشاعر أيمن بهجت قمر أقنعه أن الدور الذى سيقدمه الفنان يحيى الفخرانى من أهم الأدوار فى التليفزيون، وسيكون التتر من أفضل التترات فى الدراما، مشيرا إلى أنه عندما قدم الأغنية سعد بها للغاية، خصوصا غنائه للنجم الكبير الفخرانى.

وعرض المتلقى فيلماً تسجيلياً عن المشوار الفنى للنجم الكبير يحيى الفخرانى، بالإضافة إلى أبرز محطاته الفنية، حيث تحمل الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخرانى"، وحضرها جمال سليمان، سميرة عبد العزيز، أحمد عبد العزيز، فادية عبد الغنى، وليلى علوى، وشخصيات عامة وإعلاميون.

يذكر أن يحيى الفخرانى قدم آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى خلال مسلسل "نجيب زاهى زركش" وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.