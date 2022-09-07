شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى: عندما أتخوف من عمل أكتب كلمات تحفيزية لنفسى على السيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان القدير يحيى الفخرانى ، على هامش تكريمه بملتقى القاهرة للسينما والداما العربية، إنه عندما يشعر بالتخوف من عمل مقبل عليه، يكتب على السيناريو جملة شهيرة باللغة الإنجليزية، وهى: "عندما تكون متخوفًا من شىء لا ترفض، لأن الرفض وعدم خوض التجربة هو الأصعب والخطر الأكبر".

وعرض المتلقى فيلماً تسجيلياً عن المشوار الفني للنجم الكبير، بالإضافة إلى أبرز محطاته الفنية، حيث تحمل الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخرانى"، وحضرها جمال سليمان، سميرة عبد الغزيز، أحمد عبد العزيز، فادية عبد الغنى، وليلى علوى، وشخصيات عامة وإعلاميون.

يذكر أن يحيى الفخرانى قدم آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى خلال مسلسل "نجيب زاهى زركش" وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.