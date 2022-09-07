شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يغنى "عمار يا إسكندرية" فى حضرة يحيى الفخرانى بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المطرب وائل الفشنى أغنية "عمار يا إسكندرية" تتر مسلسل زيزنيا بطولة يحيى الفخرانى، وعقب انتهاء الأغنية وجه الفشنى الشكر والتحية للفخرانى لاختياره له ليغنى أمامه فى احتفالية ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية.

وعرض المتلقى فيلماً تسجيلياً عن المشوار الفني للنجم الكبير، بالإضافة إلى أبرز محطاته الفنية، حيث تحمل الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخرانى"، وحضرها جمال سليمان، سميرة عبد الغزيز، أحمد عبد العزيز، فادية عبد الغنى، وليلى علوى، وشخصيات عامة وإعلاميون.

يذكر أن يحيى الفخرانى قدم آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى خلال مسلسل "نجيب زاهى زركش" وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.