شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يوجه رسالة إلى صلاح السعدنى: وحشتنى.. يلا نشتغل سوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان القدير يحيى الفخرانى، على هامش تكريمه بملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية المقام حاليًا فى دار الأوبرا، إن الفنان القدير صلاح السعدنى صديقه المقرّب، مقدمًا له رسالة قائلا: "أنت وحشتنى جدا، يلا تعالى نشتغل سوا، وربنا يديك الصحة".

وأضاف الفخرانى أن الراحل ممدوح عبد العليم يعد واحدًا من أبنائى، وكان الأجدر أن يستكمل ليالى الحلمية بمفرده، لأنه قدم 4 أجزاء باحترافية شديدة، بالإضافة لارتباط الجمهور به.

وعرض المتلقى فيلماً تسجيلياً عن المشوار الفنى للنجم الكبير يحيى الفخرانى، بالإضافة إلى أبرز محطاته الفنية، حيث تحمل الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخرانى"، وحضرها جمال سليمان، سميرة عبد العزيز، أحمد عبد العزيز، فادية عبد الغنى، وليلى علوى، وشخصيات عامة وإعلاميون.

يذكر أن يحيى الفخرانى قدم آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى خلال مسلسل "نجيب زاهى زركش" وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.