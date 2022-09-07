شكرا لقرائتكم خبر عن أسما لمنور تنفى خبر زواجها: مجرد شائعة عارية من الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة المغربية أسما لمنور الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة حول إقامة حفل زفافها، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية بعد طلاقها من الملحن التونسى عصام الشرايطى.

وكتبت أسما لمنور على حسابها على إنستجرام: "مجرد شائعة عارية عن الصحة.. تأكدوا جمهورى العزيز أن خبرا بهذه الأهمية وإن كان يرتبط بحياتى الخاصة، لن أتردد فى أن أخبركم به.. مع مودتى".

وكانت أحلام قد استقبلت فى بيتها الفنانة أسما لمنور والنجمة أصالة، وقامت أحلام وزوجها مبارك الهاجرى بتوثيق العديد من اللحظات فى الأمسية التى جمعتهم بأصالة وأسما لمنور فى المنزل.