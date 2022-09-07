شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى: أحببت زوجتى لميس جابر على أنغام "سيرة الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان القدير يحيي الفخرانى، على هامش تكريمه بملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية المقام حالياً فى دار الأوبرا المصرية، إنه سعيد للغاية بهذا التكريم، ويقدم كل الشكر على كل هذا الحب والتقدير، وأضاف: "أنا أسعد إنسان بالتكريم.. أشكركم جميعا على هذا الحب الذى أثلج قلبى".

وأكد الفخرانى ردا على سؤال من الإعلامية شافكى المنيرى -مقدمة الحفل- أنه وقف أمام رشدى أباظة فى دور صغير من أجل متعته الشخصية وحبه للفن، خاصة أنه مارس هواية التمثيل فى كلية الطب، وحصل على أفضل ممثل على مستوى الجامعات.

وأضاف أن كل الشخصيات التى قدمها كان يختارها بعناية شديدة، لاسيما أنه قرر أن يقدم كل شخصية بحب وتقدير للناس، مشيرا إلى أنه يحب عبد الحليم حافظ، وتربى على أغانيه، خاصة أنه شخص رومانسى للغاية، ونشأت علاقة الحب بينه وبين زوجته لميس جابر على أنغام "سيرة الحب".

وعرض المتلقى فيلمًا تسجيليًا عن المشوار الفني للنجم الكبير، بالإضافة إلى أبرز محطاته الفنية، حيث تحمل الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخرانى"، وحضرها جمال سليمان، سميرة غبد الغزيز، أحمد عبد العزيز، فادية عبد الغنى، وليلى علوى، وشخصيات عامة واعلاميين.

يذكر أن يحيى الفخرانى قدم آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى خلال مسلسل "نجيب زاهى زركش" وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.