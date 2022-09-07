شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تسجيلى عن يحيى الفخرانى بتعليق سهير المرشدى فى ملتقى القاهرة للسينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل احتفالية تكريم النجم الكبير يحيي الفخرانى، والتي يقيمها ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبو النجا، المقامة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث عرض المتلقى فيلماً تسجيلياً عن المشوار الفني للنجم الكبير، بالإضافة إلى أبرز محطاته الفنية بتعليق صوتى للفنانة سهير المرشدى، حيث تحمل الاحتفالية عنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخرانى". وحضر الاحتفالية كل من الفنانة سمير عبد العزيز، أحمد عبد العزيز، فادية عبد الغنى، جمال سليمان.

يذكر أن يحيى الفخرانى قدم آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى خلال مسلسل "نجيب زاهى زركش"، وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.